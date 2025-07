Gesellschaft

Im Deutschlandfunk sagte er, es gebe fast immer Strukturen, etwa in Wohnheimen, die von Nichtbehinderten definiert worden seien . Oft säßen Nichtbehinderte in Führungspositionen und meinten zu wissen, was Menschen mit Behinderung gut tue. Das sei problematisch. Er wage den Vergleich, das sei ungefähr so, als würde ein Frauenhaus von Männern geführt. Hier müsse es mehr Mitbestimmung geben.