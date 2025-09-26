Sie wollen damit gegen die Flutung des ehemaligen Abbaugeländes mit Wasser aus dem Rhein protestieren. Hambach soll ab 2030 ein See werden. Zudem verlangten die Aktivisten vom Betreiberkonzern RWE, auf alle geplanten Rodungen am Abbaurand bei Kerpen zu verzichten.
Umweltverbände kritisieren schon seit Längerem den Bau einer insgesamt etwa 45 Kilometer langen Rheinwassertransportleitung. Unter anderem wird auf Verunreinigungen des Flusswassers verwiesen.
