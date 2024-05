Nahost-Konflikt

Aktivisten haben zur Unterstützung der Palästinenser und aus Protest gegen Israel Räume der Berliner Humboldt-Universität besetzt. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur und der Polizei sollen sich etwa 50 Personen im Institut für Sozialwissenschaften befinden. Weitere 250 bis 300 Menschen demonstrierten demnach auf der Straße davor. Ein Polizeisprecher sagte, man sei in enger Abstimmung mit der Universität. Eine Sprecherin der Universität teilte mit, man beobachte die Lage zunächst. Bei einer ähnlichen Aktion an der Freien Universität Berlin war es bei einer Räumung zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen. In einer Mitteilung warf die Gruppe Israel Völkermord vor, es gehe bei der Aktion auch um die bedingungslose Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Israel reagiert derzeit mit einem Militäreinsatz im Gazastreifen auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Am israelischen Vorgehen gibt es international Kritik.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.