Nahost-Konflikt

Aktivisten haben zur Unterstützung der Palästinenser und aus Protest gegen Israel Räume der Berliner Humboldt-Universität besetzt.

Das vereinbarte das Universitäts-Präsidium in Gesprächen mit Studierenden. Die Besetzung werde bis Donnerstag, 18.00 Uhr, geduldet. Zudem werde am Nachmittag eine Diskussionsveranstaltung organisiert, an der sich neben den Aktivisten auch das Präsidium und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligen.

Um die 50 Studierende halten derzeit mehrere Räume des Instituts für Sozialwissenschaften besetzt. Sie wollen damit gegen das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen protestieren, der sie einen Völkermord vorwerfen.

