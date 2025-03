Bewaffnete Kräfte der syrischen Übergangsregierung auf dem Weg in die Küstenstadt Latakia. (picture alliance / dpa / Moawia Atrash)

Allein in der Stadt Banias seien 60 Menschen hingerichtet worden, berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie sprach von Massakern in mindestens 21 Orten der Gouvernements Latakia, Tartus und Hama. Die westlichen Küstenregionen gelten als Hochburgen der Alawiten, einer religiösen Gemeinschaft, der auch der gestürzte Machthaber Assad angehört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

