Klimaschutz

Klimaaktivisten blockieren Rollfeld am Genfer Flughafen. (picture alliance / KEYSTONE / LAURENT GILLIERON)

Dadurch wurde der Verkehr für kurze Zeit lahmgelegt. Zudem gab es bei einer Verkaufsmesse für Luxusflugzeuge in Genf Störaktionen. In Italien überschütteten sich Klima-Aktivisten vor dem Parlamentsgebäude mit Schlamm, um auf die Überschwemmungen als Folge des Klimawandels hinzuweisen. In der Region Emilia-Romagna kämpfen derzeit Tausende Einwohner und Helfer gegen Schlamm und Matsch, die die jüngsten Hochwasser in ihre Häuser gespült hatten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.