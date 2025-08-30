Ältere Arbeitnehmer sind ein Mehrwert (picture alliance / Westend61 / Daniel Ingold)

Die "Bild"-Zeitung berichtet unter Berufung auf Unionskreise, als Starttermin werde der 1. Januar 2026 angepeilt. Die Regelung müsse zum Jahreswechsel greifen, hieß es. Damit solle älteren Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben werden, auch über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus weiterzuarbeiten und zweitausend Euro monatlich steuerfrei zu verdienen. Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD hatten ein umfassendes Rentenpaket beschlossen, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll und auch die Aktivrente umfasst.

