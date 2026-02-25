Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Der AfD-Abgeordnete Frömming warf dem Sender Betrug vor und forderte die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vertreter der anderen Fraktionen sprachen hingegen von einem schweren Fehler und mahnten Aufklärung an. Die CDU-Kulturpolitikerin Klein betonte, der Vorfall habe dem ZDF viel Vertrauen gekostetet.

Der Grünen-Abgeordnete Lehmann erklärte dagegen, die Verantwortlichen hätten sich für den Fehler entschuldigt und die Hintergründe transparent gemacht. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion, Schliesing, warf - wie auch der SPD-Abgeordnete Rabanus - der AfD eine Kampagne zur Diskreditierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor.

Als Konsequenz hatte sich das ZDF für den Fehler entschuldigt und die New York-Korrespondentin abberufen.

