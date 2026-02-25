Bundestag
Aktuelle Stunde zu Fehlern beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Der Bundestag hat sich auf Antrag der AfD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde mit Fehlern beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk befasst. Anlass war unter anderem ein Nachrichtenbeitrag des ZDF über die US-Migrationsbehörde ICE, in der Bilder vorkamen, die von Künstlicher Intelligenz erzeugt und nicht gekennzeichnet waren.

    Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. Im Vordergrund steht eine Tafel mit der Aufschrift ZDF.
    Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)
    Der AfD-Abgeordnete Frömming warf dem Sender Betrug vor und forderte die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vertreter der anderen Fraktionen sprachen hingegen von einem schweren Fehler und mahnten Aufklärung an. Die CDU-Kulturpolitikerin Klein betonte, der Vorfall habe dem ZDF viel Vertrauen gekostetet.
    Der Grünen-Abgeordnete Lehmann erklärte dagegen, die Verantwortlichen hätten sich für den Fehler entschuldigt und die Hintergründe transparent gemacht. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion, Schliesing, warf - wie auch der SPD-Abgeordnete Rabanus - der AfD eine Kampagne zur Diskreditierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor.
    Als Konsequenz hatte sich das ZDF für den Fehler entschuldigt und die New York-Korrespondentin abberufen.
    Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.