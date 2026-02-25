Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Anlass war unter anderem ein Nachrichtenbeitrag des ZDF über die US-Migrationsbehörde ICE, in dem Bilder vorkamen, die von Künstlicher Intelligenz erzeugt und nicht gekennzeichnet waren. Der AfD-Abgeordnete Frömming warf dem Sender Betrug vor und forderte die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vertreter der anderen Fraktionen sprachen von einem schweren Fehler und mahnten Aufklärung an. Die CDU-Kulturpolitikerin Klein betonte, der Vorfall habe das ZDF viel Vertrauen gekostet. Der Grünen-Abgeordnete Lehmann erklärte, die Verantwortlichen hätten sich für den Fehler entschuldigt und die Hintergründe transparent gemacht. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion, Schliesing, warf - wie auch der SPD-Abgeordnete Rabanus - der AfD eine Kampagne zur Diskreditierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor.

Als Konsequenz hatte das ZDF unter anderem die New York-Korrespondentin Albrecht mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten abberufen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.