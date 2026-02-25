Bundestag
Aktuelle Stunde zu Fehlern beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Der Bundestag hat sich auf Antrag der AfD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde mit Fehlern beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk befasst.

    Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. Im Vordergrund steht eine Tafel mit der Aufschrift ZDF.
    Das Gebäude des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Lerchenberg in Mainz. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)
    Anlass war unter anderem ein Nachrichtenbeitrag des ZDF über die US-Migrationsbehörde ICE, in dem Bilder vorkamen, die von Künstlicher Intelligenz erzeugt und nicht gekennzeichnet waren. Der AfD-Abgeordnete Frömming warf dem Sender Betrug vor und forderte die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vertreter der anderen Fraktionen sprachen von einem schweren Fehler und mahnten Aufklärung an. Die CDU-Kulturpolitikerin Klein betonte, der Vorfall habe das ZDF viel Vertrauen gekostet. Der Grünen-Abgeordnete Lehmann erklärte, die Verantwortlichen hätten sich für den Fehler entschuldigt und die Hintergründe transparent gemacht. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion, Schliesing, warf - wie auch der SPD-Abgeordnete Rabanus - der AfD eine Kampagne zur Diskreditierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor.
    Als Konsequenz hatte das ZDF unter anderem die New York-Korrespondentin Albrecht mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten abberufen.
    Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.