Das Plenum des Deutschen Bundestags (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

In einer Aktuellen Stunde, die von der Unionsfraktion beantragt wurde, debattieren die Abgeordneten über die Folgen der in diesem Jahr in Kraft getretenen Regelungen. CDU und CSU wollen das von der Ampel-Koalition verabschiedete Gesetz im Falle einer Regierungs-Übernahme wieder abschaffen.

Die Cannabis-Debatte ist der einzige Tagesordnungspunkt im Plenum. Die Sitzung soll anschließend wieder beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.