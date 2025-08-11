Gaza-Krieg

Die Unternehmenszentrale von Al-Dschasira in Doha (picture alliance/dpa - Andreas Gebert)

Dabei habe es sich um zwei Korrespondenten und zwei Kameraleute gehandelt, teilte das in Katar ansässige Medienhaus mit. Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Terroristen gegolten, der sich als Reporter für Al-Dschasira ausgegeben habe. Der Mann sei Anführer einer Hamas-Zelle und verantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten gewesen. Al-Dschasira entgegnete, für diese Darstellung seien bislang keine Belege vorgelegt worden.

