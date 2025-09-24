Syrien habe sich von einem Krisen-Exporteur in eine Gelegenheit für Frieden verwandelt, sagte al-Scharaa in New York. Seine Übergangsregierung strebe nach Jahren des Bürgerkriegs unter Machthaber Assad nach Diplomatie, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung. Kritisch äußerte sich al-Scharaa gegenüber dem Nachbarland Israel, das zuletzt wiederholt Ziele in Syrien angegriffen habe.
Al-Scharaa hatte vergangenen Dezember ein Milizenbündnis zum Sturz von Machthaber Assad angeführt und führt Syrien seitdem als Interimspräsident. Die erste Parlamentswahl seit dem Sturz von Assad soll am 5. Oktober stattfinden.
