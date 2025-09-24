New York
Al-Scharaa spricht als erster syrischer Präsident seit 60 Jahren bei der UNO-Generaldebatte

Der syrische Präsident al-Scharaa hat als erstes Staatsoberhaupt seines Landes seit fast 60 Jahren eine Rede bei der UNO-Generaldebatte gehalten.

    Ahmad Al-Scharaa steht neben der Flagge Syriens
    Syriens Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa (Archivfoto) (imago / AA / Florian Gaertner)
    Syrien habe sich von einem Krisen-Exporteur in eine Gelegenheit für Frieden verwandelt, sagte al-Scharaa in New York. Seine Übergangsregierung strebe nach Jahren des Bürgerkriegs unter Machthaber Assad nach Diplomatie, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung. Kritisch äußerte sich al-Scharaa gegenüber dem Nachbarland Israel, das zuletzt wiederholt Ziele in Syrien angegriffen habe.
    Al-Scharaa hatte vergangenen Dezember ein Milizenbündnis zum Sturz von Machthaber Assad angeführt und führt Syrien seitdem als Interimspräsident. Die erste Parlamentswahl seit dem Sturz von Assad soll am 5. Oktober stattfinden.
    Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.