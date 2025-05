Syriens Übergangspräsident

Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

In einer Rede in Aleppo forderte er gemeinsame Kraftanstrengungen aller Bürger. Der Aufbau für eine strahlende Zukunft des Landes habe gerade erst begonnen, mit der man sich der Welt präsentieren wolle. In der vergangenen Woche waren die westlichen Sanktionen gegen Syrien knapp sechs Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes aufgehoben worden. Aleppo liegt im Norden des Landes und war die erste Großstadt, die die Rebellen von den damaligen Regierungstruppen erobert hatte.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben Syrien und Israel nach jahrzehntelanger Feindschaft einen direkten Kontakt aufgenommen. Damit wolle man Spannungen abbauen und einen Konflikt in der gemeinsamen Grenzregion verhindern.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.