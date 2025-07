Entwicklungshilfe

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD). (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Das kündigte Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan in Skukuza an. Die staatliche Förderbank KfW werde der südafrikanischen Regierung einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro gewähren. Das Darlehen solle dabei helfen, weitere Reformen umzusetzen, sagte die SPD-Politikerin, die anlässlich des G20-Entwicklungsministertreffens nach Südafrika gereist war. Dazu gehöre der Ausbau der erforderlichen Netze für Solar- und Windanlagen. Von der Energiepartnerschaft profitierten auch in Südafrika tätige deutsche Unternehmen, betonte Alabali Radovan.

Das 65-Millionen-Einwohner Land produziert seinen Strom größtenteils mit fossilen Energieträgern. Südafrika ist damit einer der größten CO2-Emittenten weltweit.

