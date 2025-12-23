Zerstörter Gazastreifen

Zerstörungen im Gazastreifen (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Dabei handele sich um eine Generationenaufgabe, die nur gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft zu bewältigen sei, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Die Bundesregierung stehe bereit, Verantwortung zu übernehmen. Allerdings könnten größere Mittel für den Wiederaufbau erst fließen, wenn die politischen Rahmenbedingungen geklärt seien, betonte Alabali Radovan. Dabei gehe es etwa um die Frage, wer das Küstengebiet verwalte und wie es mit der von den USA initiierten Übergangsbehörde weitergehe.

Zur Rolle der militant-islamistischen Hamas erklärte die Entwicklungsministerin, diese müsse entwaffnet werden und dürfe auch politisch im Gazastreifen künftig keine Rolle mehr spielen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.