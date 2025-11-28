Feuerwehrleute löschen die letzten Flammen in den Gebäuden im Wang Fuk Court, einer Wohnsiedlung im Stadtteil Tai Po in den New Territories von Hongkong. (Vernon Yuen / Nexpher via ZUMA Pre / Vernon Yuen)

Die Feuerwehr teilte mit, dass das Alarmsystem in dem Wohnkomplex nicht richtig funktioniert hat. Das zuständige Wartungsunternehmen werde zur Verantwortung gezogen.

Die Zahl der Toten wird inzwischen mit fast 130 angegeben, etwa 80 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Zahl der Vermissten wird mit bis zu 200 angegeben. Die Feuerwehr rechnet damit, die Such- und Rettungsaktion im Laufe des Tages beenden zu können. Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich über Baugerüste aus Bambus rasch ausgebreitet. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung nahm die Polizei drei Mitarbeiter einer Baufirma fest.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.