Umweltschutz

Proteste gegen Bauprojekt in Albanien (Hameraldi Agolli/AP/dpa)

Die Demonstranten zogen vor den Sitz des albanischen Ministerpräsidenten Rama und forderten den Stopp des Bauvorhabens. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Wasserwerfer gegen die Protestierenden einsetzte. Rama schloss gegenüber dem US-Sender CNN einen Abbruch des Projekts aus. Bereits gestern hatte es Proteste gegeben.

Das Unternehmen Kushners plant die Errichtung von Luxushotels, Villenanlagen und Freizeiteinrichtungen in einem Naturschutzgebiet an der Lagune von Narta im Süden des Landes. Naturschützer befürchten, dass es nachhaltig beschädigt würde.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.