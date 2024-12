Online-Netzwerk

Albanien will Tiktok für mindestens ein Jahr abschalten. (Imago / Jakub Porzycki)

Regierungschef Rama sagte in Tirana, die Videoplattform werde Anfang nächsten Jahres für mindestens ein Jahr gesperrt. Bei einem Treffen mit Lehrern, Eltern und Psychologen kündigte Rana ein virtuelles Bildungsprogramm für Kinder an. Vor einigen Wochen war in Tirana ein 14-Jähriger bei einem Streit zwischen Schülern getötet worden - davor war offenbar ein Streit zwischen ihnen auf Social Media eskaliert. Das löste in Albanien Diskussionen darüber aus, welchen Einfluss Online-Netzwerke auf Jugendliche und Kinder haben.

Die Videoplattform Tiktok, die zur chinesischen Gruppe Bytedance gehört, ist in vielen Ländern umstritten. So beschloss das australische Parlament Ende November ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Zuvor hatten bereits mehrere Staaten den Zugang zu Online-Netzwerken für Kinder eingeschränkt. Das spanische Parlament verabschiedete im Juni eine Altersgrenze von 16 Jahren für den Zugang zu Social-Media-Plattformen. Im US-Bundesstaat Florida tritt im Januar ein Gesetz in Kraft, das die Einrichtung von Social-Media-Accounts für Kinder unter 14 Jahren untersagt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.