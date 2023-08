Aldi-Filialen gibt es in den USA seit 1976. (IMAGO / Pond5 Images / IMAGO / xkilmermediax)

Wie das Unternehmen mitteilte, werden vom Supermarkt-Konzern "Southeastern Grocers" die Ketten "Winn-Dixie" und "Harveys" in den Bundesstaaten Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Mississippi übernommen. Während einige Märkte unter ihrem bisherigen Namen weiterbestehen sollen, werden andere in Aldi-Filialen umgewandelt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Der Chef von Aldi in den Vereinigten Staaten von Amerika, Hart, sagte, die Transaktion unterstütze die langfristige Wachstumsstrategie in den USA.

Das Unternehmen ist seit 1976 in den USA präsent. Die Aldi-Läden in dem Land gehören Aldi Süd, während Aldi Nord in den USA die beliebte Kette Trader Joe's besitzt, die ebenso wie das Mutterhaus auf preisgünstige Lebensmittel spezialisiert ist.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.