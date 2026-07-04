Wimbledon
Alexander Zverev erreicht Achtelfinale

Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Turnier in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Der Hamburger besiegte in der dritten Runde den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 7:6 (7:4) und 6:4. Zverev folgt seinem Landsmann Jan-Lennard Struff in die Runde der letzten 16.

    Alexander Zverev schlägt einen Ball.
    Alexander Zverev im Spiel gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in der dritten Runde von Wimbledon. (AP Photo / Kirsty Wigglesworth)
    Damit stehen nach 14 Jahren erstmals wieder zwei deutsche Tennisspieler beim Londoner Rasenturnier im Achtelfinale. Mit einem Sieg gegen Jiri Lehecka aus Tschechien oder den Spanier Jaume Munar will der French-Open-Sieger Zverev erstmals der Sprung ins Viertelfinale schaffen.
    Struff hatte am Freitag überraschend erstmals in seiner Karriere die dritte Runde in Wimbledon überstanden. Am Sonntag trifft der 36 Jahre alte Sauerländer auf den Polen Hubert Hurkacz.
    Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.