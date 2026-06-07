Alexander Zverev im Finale der 2026 French Open (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Zverev gehört schon lange zur absoluten Weltspitze im Tennis. 2021 wurde er Olympiasieger. Nur einen Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere der Welt hatte er bislang nicht gewonnen. Bisher hatte er drei Mal im Finale gestanden und jeweils verloren.

Bei den French Open bot sich Zverev nun seine bisher beste Chance, weil seine stärksten Konkurrenten verletzt absagen mussten oder schon früh im Turnier ausschieden. Zverev selbst gewann seine Matches zumeist souverän. Im Finale war Cobolli nach anfänglicher Nervosität allerdings ein starker Gegner.

Das Turnier der Frauen hatte am Samstag die 19 Jahre alte Russin Mirra Andreeva gewonnen. Im Finale besiegte sie die Polin Maja Chwalinska klar in zwei Sätzen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.