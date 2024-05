Alexander Zverev hat das Masters-1000-Turnier in Rom gewonnen. (IMAGO / Paul Zimmer / IMAGO / Paul Zimmer)

Der 27-jährige Deutsche besiegte im Finale Nicolas Jarry aus Chile mit 6:4 7:5. Für Zverev war es nach 2017 der zweite Erfolg bei dem prestigeträchtigen Sandplatz-Turnier in der italienischen Hauptstadt. Als Siegprämie erhält er rund 960.000 Euro.

Durch den insgesamt 22. Turniersieg seiner Karriere verbesserte sich Zverev in der Weltrangliste auf Platz 4. Bei den French Open in Paris, die in einer Woche beginnen, gilt er als Mitfavorit.

