Alexander Zverev (AP / dpa / Mark J. Terrill)

Er verlor gegen den Italiener Jannik Sinner mit 2:6, 4:6. Im zweiten Halbfinale in Kalifornien treffen der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien und Daniil Medwedew aus Russland aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.