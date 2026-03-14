Tennis
Alexander Zverev im Halbfinale von Indian Wells ausgeschieden
Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Indian Wells im Halbfinale ausgeschieden.
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Er verlor gegen den Italiener Jannik Sinner mit 2:6, 4:6. Im zweiten Halbfinale in Kalifornien treffen der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien und Daniil Medwedew aus Russland aufeinander.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.