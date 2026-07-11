Tennis
Alexander Zverev spielt im Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev tritt heute im Endspiel von Wimbledon gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien an.

    Die Tschechin Linda Noskova im Wimbledon-Finale; sie reckt den linken Arm nach oben nachdem sie den ersten Satz gewonnen hat.
    Die Tschechin Linda Noskova im Wimbledon-Finale (picture alliance / PA Images / Adam Davy)
    Sollte Zverev den Weltranglisten-Ersten Sinner schlagen, wäre es nach dem Sieg in Paris sein zweiter Grand-Slam-Erfolg. Nach Boris Becker und Michael Stich könnte damit ein dritter Deutscher das Herren-Finale auf dem Londoner Rasen im Einzel gewinnen. Bei den Frauen waren Cilly Aussem, Steffi Graf und Angelique Kerber siegreich.
    Gestern hatte im Damen-Einzelfinale die 21-jährige Linda Noskova ihre ebenfalls aus Tschechien stammende Gegnerin Karolina Muchova mit 6:2, 5:7 und 6:3 besiegt.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.