Sollte Zverev den Weltranglisten-Ersten Sinner schlagen, wäre es nach dem Sieg in Paris sein zweiter Grand-Slam-Erfolg. Nach Boris Becker und Michael Stich könnte damit ein dritter Deutscher das Herren-Finale auf dem Londoner Rasen im Einzel gewinnen. Bei den Frauen waren Cilly Aussem, Steffi Graf und Angelique Kerber siegreich.
Gestern hatte im Damen-Einzelfinale die 21-jährige Linda Noskova ihre ebenfalls aus Tschechien stammende Gegnerin Karolina Muchova mit 6:2, 5:7 und 6:3 besiegt.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.