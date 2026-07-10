Alexander Zverev im Wimbledon-Halbfinale gegen Arthur Fery. (AP Photo / Kirsty Wigglesworth)

Zverev besiegte den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2 und 6:4. Nur fünf Wochen nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open hat er nun Chancen auf einen weiteren Erfolg in einem Endspiel.

Für Zverev, der mit dem Finaleinzug den derzeit verletzten Spanier Carlos Alcaraz am Montag als Nummer zwei der Welt ablöst, ist es das fünfte Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres ist er der erste deutsche Spieler im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 31 Jahren, der im Endspiel steht. Bei den Frauen war zuletzt Angelique Kerber 2018 erfolgreich.

Gegner im Finale am Sonntag ist Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien. Der italienische Tennis-Weltranglisten-Erste (24) setzte sich im zweiten Halbfinale des Rasenklassikers gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (39) mit 6:4, 6:4, 6:4, durch.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.