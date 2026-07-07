Tennisprofi Alexander Zverev muss nach der Spielunterbrechung durch eine Sperrstunde in Wimbledon erneut auf den Platz. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kentaro Tominaga)

Der deutsche French-Open-Sieger wird sein Achtelfinale gegen den Tschechen Jiri Lehecka beim Stand von 6:4, 7:5, 3:3 heute fortsetzen. Mit dem großen Vorteil einer 2:0-Satzführung geht der 29-Jährige in den zweiten Teil des Duells. Ihm fehlt noch der dritte Satzgewinn zum Weiterkommen.

Sperrstunde wegen Lärmschutz und ÖPNV

Die Partie ist wieder auf dem Centre Court angesetzt und steigt als zweites Match am Nachmittag. Im Gegensatz zu den anderen drei Grand-Slam-Turnieren wird in Wimbledon nicht bis in den frühen Morgen gespielt. Die Sperrstunde um 23.00 Uhr Ortszeit dient einerseits dem Lärmschutz der Anwohner. Andererseits sollen laut den Organisatoren die Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kommen.

Struff im Viertelfinale gegen Sinner

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Struff fordert im Viertelfinale von Wimbledon Titelverteidiger Jannik Sinner heraus und hofft auf eine Sensation. Zum größten Grand-Slam-Match seiner Karriere tritt der Sauerländer heute auf dem zweitgrößten Court gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten an.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.