Zverev schaffte es damit auch im 36. Anlauf nicht, sich seinen Karrieretraum vom Major-Titel zu erfüllen. Michael Stich und Becker bleiben die beiden einzigen deutschen Grand-Slam-Sieger in der Open Era. Der Weltranglistenzweite Zverev verlor im siebten Duell mit Sinner zum dritten Mal und verpasste seinen insgesamt 24. Turniersieg auf der ATP-Tour.

Sinner hingegen feierte seinen dritten Triumph im dritten Grand-Slam-Finale und festigte seine Spitzenposition im ATP-Ranking. Im vergangenen Jahr hatte er in Melbourne und bei den US Open in New York triumphiert. Nun sicherte sich der 23-Jährige bei den Australian Open 2025 mehr als zwei Millionen Euro Preisgeld.

