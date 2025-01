Alexander Zverev im Finale gegen Jannik Sinner. (Frank Molter/dpa)

Zverev schaffte es damit auch im 36. Anlauf nicht, sich seinen Karrieretraum vom Major-Titel zu erfüllen. Michael Stich und Becker bleiben die beiden einzigen deutschen Grand-Slam-Sieger in der sogenannten "Open Era", also dem Beginn des Tennis-Profisports bei den Turnieren. Der Weltranglistenzweite Zverev verlor im siebten Duell mit Sinner zum dritten Mal und verpasste seinen insgesamt 24. Turniersieg auf der ATP-Tour.

Sinner hingegen feierte seinen dritten Triumph im dritten Grand-Slam-Finale und festigte seine Spitzenposition im Ranking des internationalen Tennisverbands ATP. Im vergangenen Jahr hatte er ebenfalls in Melbourne sowie bei den US Open in New York triumphiert. Nun sicherte sich der 23-Jährige bei den Australian Open 2025 mehr als zwei Millionen Euro Preisgeld.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.