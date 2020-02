Alexandra Soldatowa hat am Wochenende der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS ein einstündiges Interview gegeben. Darin sagte sie, sie wolle ihre Karriere nun pausieren lassen, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Sie leide seit zweieinhalb Jahren an der Essstörung Bulimie, bekannte sie unter Tränen.

"In manchen Momenten kannst Du nicht mal mehr aufstehen"

"Das ist wirklich eine fürchterliche Krankheit. Auf der einen Seite scheint alles in Ordnung zu sein: Du bist lebendiger Mensch, mit Armen und Beinen, ich kann trainieren, sogar auftreten. Aber, wer die Krankheit kennt, weiß auch, wie schwierig das ist, wie sehr sich die Belastungen verstärken, riesiger Stress, Du musst ja auch dauernd in Top-Form sein. Du kommst mit Dir selbst nicht mehr klar. In manchen Momenten kannst Du nicht mal mehr aufstehen."

Sie berichtete, wie zum Beispiel das Jahr 2018 für sie verlaufen sei. Ihr Körper sei so geschwächt gewesen, sodass sie sich einen Bruch zugezogen habe. Innerhalb eines Monat habe sie aber die Folgen überwunden und wurde dann im September Weltmeisterin. Ein Jahr später, also im September des vergangenen Jahres, verlor sie bei einer Meisterschaft in Portugal das Bewusstsein. Einen ersten Behandlungsversuch in einer Klinik habe sie zu früh beendet, erklärte Alexandra Soldatowa in dem Interview.

Wille zur Rückkehr

Nun wolle sie sich ausreichend Zeit zur Genesung nehmen. Professioneller Sport und Bulimie passten nicht zueinander. Jedoch sei sie willens zurückzukehren.

Die 21-Jährige ist mehrfache Welt-, Europa- und russische Meisterin. Dass sie nach wie vor öffentlich auftreten wird, wenn auch nicht bei Wettbewerben, zeigte Soldatowa bereits am vergangenen Wochenende: In Moskau gab sie einen einfachen Show-Auftritt außerhalb der Wertung.