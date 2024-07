Benji Gregory, der in der Serie Alf Brian Tanner spielte, starb im Alter von 46 Jahren. (picture alliance / United Archives)

Gregory litt an mehreren Krankheiten. Der Schauspieler hatte in der von 1986 bis 1990 laufenden Serie das Kind Brian Tanner gespielt, den besten Freund des Außerirdischen Alf. Die Sitcom lief erfolgreich auch in Deutschland.

