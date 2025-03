Algerisch-französischer Autor

Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal (Archivbild). (picture alliance / SIPA / SYSPEO)

Sansal musste von einem Pflichtverteidiger vertreten werden. Das Urteil wird für den 27. März erwartet. Sansal wurde im November vergangenen Jahres am Flughafen von Algier festgenommen. Die Anklage wirft ihm "Handlungen gegen die Sicherheit des Staates" vor. Konkret geht es um seine Äußerungen in einem Interview, in dem er die Ansicht vertrat, die marokkanischen Staatsgrenzen seien während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden. Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin verurteilt das Verfahren aufs Schärfste und fordert Sansals sofortige Freilassung.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.