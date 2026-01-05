Die Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana: Der Brand soll durch funkensprühendes Tischfeuerwerk ausgelöst worden sein. (AFP / MAXIME SCHMID)

Deutsche sind nach Angaben der Schweizer Polizei nicht unter den Opfern. Auch unter den 119 zum Teil schwer Verletzten befinden sich nach den bisherigen Mitteilungen keine Bundesbürger. Für Freitag ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag geplant. Zu Beginn einer Trauerfeier in Crans-Montana sollen alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen. Derweil nahm die Justiz Ermittlungen gegen die Betreiber der Bar aufgenommen, in der das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen war - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.

Nach derzeitigem Stand wurde der Brand durch funkensprühendes Tischfeuerwerk ausgelöst, das zu nah an das brennbare Dämm-Material der Decke gehalten wurde.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.