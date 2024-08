Wrackteile des in Brasilien abgestürzten Passagierflugzeugs (dpa-news/AP/Felipe Magalhaes Filho)

Die sterblichen Überreste der 34 Männer und 28 Frauen seien zur Identifizierung und Übergabe an ihre Familien nach São Paulo gebracht worden, teilte die dortige Regionalregierung mit. Derweil befassen sich Experten mit der Auswertung des

Flugdatenschreibers und des Stimmenrekorders, um die Absturzursache zu ermitteln.

Die zweimotorige Maschine war am Freitag auf dem Weg von Cascavel im südlichen Bundesstaat Parana zum internationalen Flughafen von Guarulhos in der Nähe von São Paulo. Nach etwa einer Stunde in der Luft stürzte sie über einer Kleinstadt ab. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie das Flugzeug außer Kontrolle geriet und trudelnd zu Boden stürzte.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.