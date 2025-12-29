Martin Schindler ist aus dem Turnier ausgeschieden. (Steven Paston / PA Wire / dpa / Steven Paston)

Clemens verlor gegen den Weltmeister von 2024, Luke Humphries, 2:4. Als erster Deutscher gelang es Clemens jedoch, bei einem WM-Spiel im Schnitt über 100 Punkte zu erzielen. Am Abend unterlag Arno Merk dem dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen mit 1:4.

Am Samstag hatte von den vier Deutschen in der dritten Runde bereits Ricardo Pietreczko das Achtelfinale verpasst. Der 31-Jährige unterlag dem Schweden Andreas Harrysson mit 2:4 und konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr, als er es als bester Deutscher unter die Top 16 geschafft hatte, nicht wiederholen.

