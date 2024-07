Interessenverband

Der Verband erklärte , das leichte Plus von 2023 reiche nicht aus, um die stark gestiegenen Baukosten auszugleichen. Den Angaben zufolge stiegen die Pro-Kopf-Investitionen von 114 auf 115 Euro. Damit steht Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Luxemburg etwa investierte mehr als 500 Euro pro Kopf, gefolgt von der Schweiz mit 477 Euro. "Allianz pro Schiene" betont zugleich, ab dem Haushaltsjahr 2024 werde die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag eingelöst, erheblich mehr zu investieren. In Deutschland wird mit der Verbindung Frankfurt-Mannheim von heute an erstmals eine der Hauptstrecken monatelang gesperrt und in Stand gesetzt. Derartige Generalsanierungen sind bis 2030 für insgesamt 40 hoch belastete Korridore in Deutschland geplant.