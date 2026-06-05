Russischer Angriffskrieg

Der Vorsitzende der Allianz, Bienert, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Menschenrechte müssten auch in Zeiten des Krieges gewahrt bleiben. Die eigentliche Aufgabe Europas bestehe nicht darin, eine Migrationsdebatte zu führen. Vielmehr müsse man alles dafür tun, den Krieg zu beenden und einen gerechten Frieden für die Ukraine zu ermöglichen. Die "Allianz Ukrainischer Organisationen" ist ein Dachverband ukrainischer Vereine in Deutschland.
Die EU-Innenminister hatten gestern den Vorschlag erörtert, ukrainische Männer im wehrfähigen Alter von der Sonderregelung über einen automatischen Schutzanspruch in der EU auszunehmen. Bundesinnenminister Dobrindt verwies darauf, dass den betroffenen Ukrainern weiterhin das normale Asylverfahren mit einer individuellen Prüfung offenstünde.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.