San-Sebastián-Filmfestival

Die britische Schauspielerin spielt in Almodóvars erstem englischsprachigen Film "The Room Next Door" neben Julianne Moore und John Turturro eine der Hauptrollen. Der Film wird auf dem Festival gezeigt.

Almodóvar und seine Filme (u.a. "Alles über meine Mutter", "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs", "Volver – Zurückkehren") wurde unter anderem mit dem Oscar, dem Goldenen Löwen, dem Europäischen Filmpreis und in seiner spanischen Heimat mit dem Goya und dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet. Almodóvar ist auch als Drehbuchautor, Produzent und Schriftsteller tätig.

"Donostia" auch für Cate Blanchett

Der "Donostia" wird dieses Jahr zweimal verliehen. Neben Almodóvar erhält ihn auch Hollywood-Star Cate Blanchett, wie bereits im Mai mitgeteilt worden war. Die zweifache Oscar-Preisträgerin aus Australien hat ihre Teilnahme bei der 72. Ausgabe des Festivals vom 20. bis 28. September bereits zugesagt.

Das "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" ist das wichtigste Filmfestival Spaniens.

