Vor Pokal-Finale

Torhüterin Almuth Schult spielte lange für Wolfsburg. (picture alliance / Pressefoto Rudel / Robin Rudel)

"Alles kann passieren", sagte Schult. Auch beim letzten Mal sei es gegen Bayern München ins Elfmeterschießen gegangen, die Begegnungen seien immer sehr, sehr knapp gewesen, sagte die 33-Jährige: "Das ist ein 50:50-Spiel." Sie hoffe, dass es ein attraktives Spiel für die Fans werde, dann habe der deutsche Fußball in jedem Fall gewonnen.

Schult, die selbst von 2013 bis 2022 in Wolfsburg spielte, räumte ein, dass es für den Verein in dieser und der vergangenen Saison nicht so gelaufen sei, wie es hätte laufen sollen in der Meisterschaft. Allerdings hätten die Bayern noch nie das Double gewonnen. Da sei ihnen der VfL Wolfsburg weit voraus. Auch habe der VfL Wolfsburg schon eine Serie von vier Meisterschaften geschafft. Das sei dem FC Bayern bislang nicht gelungen. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte vor dem Bundesliga-Rückspiel im März von einer "Wachablösung" gesprochen, die der FC Bayern anstrebt.

