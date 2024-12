Der seltene Alpenschneehase (Lepus timidus) ist das Tier des Jahres 2025. (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra / Sven-Erik Arn)

Das teilte die Deutsche Wildtier-Stiftung in Hamburg mit. Der Alpenschneehase gilt in Deutschland als extrem selten. Er kommt nur in Bayern vor, in Lagen ab etwa 1.300 Metern. Er gilt als das Chamäleon unter den Hasen, weil er perfekt an seinen Lebensraum angepasst ist. Neben dem Alpenschneehasen standen auch das Murmeltier und der Steinbock zur Abstimmung. Über den Titel entscheiden die Spenderinnen und Spender der Stiftung.

