In Medien dürfe durchaus kritisch über Politik berichtet werden, jedoch sei es bedenklich, wenn dabei das gesamte demokratische System in Misskredit gebracht werde, warnte Gauck bei einem Kongress in Hannover. Oft befalle ihn der Eindruck, es gehe Journalisten vor allem um die Benennung von Defiziten und nicht Vorteilen der Demokratie. Gauck betonte, Aufgabe von Qualitätsmedien sollte vielmehr die Aufklärung sein, als Gegenmodell zu Falschmeldungen und sogenannten alternativen Fakten im Internet.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.