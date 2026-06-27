Altbundespräsident Joachim Gauck (Archivbild). (picture alliance / Geisler-Fotopress / Matthias Wehnert )

Er halte dies für absolut angezeigt, sagte Gauck der Zeitung "Welt am Sonntag." Wenn man sehe, an wie vielen Stellen Frauen das Gemeinwesen trügen, wäre eine Bundespräsidentin schlicht ein folgerichtiges Signal. Zugleich warnte Gauck, die Debatte rein auf die Geschlechterfrage zu reduzieren. Was Deutschland brauche, sei eine überzeugende, integrierende Figur.

Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Das nächste deutsche Staatsoberhaupt wird Ende Januar von der Bundesversammlung gewählt. Amtsinhaber Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.