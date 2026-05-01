Landtagswahl im Herbst

Gauck sprach sich dabei ausdrücklich auch für eine Einbeziehung der Linkspartei aus. Die CDU werde diese Kröte im Ernstfall schlucken müssen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Sie müsse ja keine Liebeserklärung abgeben. Gauck räumte ein, dass es gute Gründe gebe, die Politik der Linken abzulehnen. Doch sei diese Partei durch den Zustrom jüngerer Leute wieder zu einem relevanten Faktor geworden.
In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Umfragen derzeit deutlich vor der CDU. Sollten Grüne, FDP und BSW aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug ins Parlament verpassen, reichten für eine AfD-Alleinregierung möglicherweise weniger als 50 Prozent der Stimmen. Die CDU lehnt eine Koalition oder eine Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD kategorisch ab.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.