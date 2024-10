Die jetzt freigelegten zwölf Statuen sind etwa einen Meter groß. Sie wurden eher zufällig bei Arbeiten an den Toren in der Erde entdeckt. Laut einem der Archäologen hat jede der Figuren eine einzigartige schmückende Gesichtsbehaarung und ist dadurch unverwechselbar. Die Statuen sollen in den nächste Monaten restauriert und wieder aufgestellt werden.