Altech baut kein Werk in der Lausitz. (Frank Hammerschmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Weil die Suche nach einem strategischen Partner ergebnislos blieb, müsse das Projekt im Industriepark Schwarze Pumpe gestoppt werden, teilte das Unternehmen aus Heidelberg mit. Altech wollte ein Werk für hochmoderne keramische Festkörperbatterien bauen, die ohne Materialien wie Lithium oder Kobalt auskommen. Das Fraunhofer-Institut hatte sich mit 25 Prozent an einem Joint Venture beteiligt. Die Planung für das Batteriewerk sollte ursprünglich 2023 abgeschlossen sein.

Vor zwei Jahren hatte der chinesische Batteriehersteller Svolt eine Ansiedlung in Lauchhammer in der Lausitz abgesagt. Im brandenburgischen Guben verzögert sich nach wie vor der Bau einer Lithium-Fabrik des deutsch-kanadischen Unternehmens Rock Tech.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.