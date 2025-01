Altersbericht der Bundesregierung Bevölkerung wird älter, Zahl der Pflegebedürftigen steigt erheblich

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wird in den nächsten 25 Jahren erheblich steigen. Das geht aus dem 9. Altersbericht der Bundesregierung hervor, über den das Bundeskabinett heute in Berlin berät.