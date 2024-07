Tennis

Altmaier, Niemeier und Siegemund verpassen Drittrunden-Einzug in Wimbledon

Die deutschen Tennisprofis Jule Niemeier und Laura Siegemund sind in Wimbledon ausgeschieden. Damit schaffte es keine deutsche Spielerin in die dritte Runde des Turniers. Angelique Kerber, Eva Lys und Tamara Korpatsch waren in der ersten Runde gescheitert. Zuvor war auch Daniel Altmaier in der zweiten Runde ausgeschieden.