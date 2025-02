Die vier Kanzlerkandidaten (Bildmontage) (Kappeler / Albert / Wendt / dpa / Kappeler / Albert / Wendt)

Amtsinhaber Scholz, Unionskanzlerkandidat Merz sowie die Bewerber von AfD und Grünen, Weidel und Habeck, beantworten in der sogenannten "Wahlarena" nacheinander Fragen aus dem Publikum. Gestern Abend waren die vier bereits in einem Format des Senders RTL zur Bundestagswahl direkt aufeinandergetroffen.

Das BSW scheiterte heute endgültig mit dem Versuch, eine Teilnahme auch ihrer Parteivorsitzenden Wagenknecht an der "Wahlarena" juristisch durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm eine Beschwerde des BSW nicht an. Die Partei habe nicht aufgezeigt, wie sie in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt werde, hieß es in der Begründung.

