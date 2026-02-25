Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt und klar, später gebietsweise Dunst oder Nebel. Plus 10 bis minus 2 Grad. Morgen nach Nebelauflösung meist heiter und trocken. 10 bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Nordwesten stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen. In der Südwesthälfte längere Zeit heiter und trocken, ganz im Süden oft sonnig. 13 bis 22 Grad.
Am Freitag im Nordwesten stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen. In der Südwesthälfte längere Zeit heiter und trocken, ganz im Süden oft sonnig. 13 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.