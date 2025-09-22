Lange Warteschlangen am Berliner Flughafen nach einem Cyberangriff. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Wie dort mitgeteilt wurde, ist weiter mit langen Warteschlangen und verspäteten Flügen zu rechnen. Auch an den Flughäfen in Brüssel, London Heathrow und Dublin gibt es noch erhebliche Behinderungen. In Brüssel wurden die Fluggesellschaften gebeten, die Hälfte der geplanten Starts zu streichen.

Der Cyberangriff vom Freitagabend galt dem US-Unternehmen Collins Aerospace, dessen Systeme zur Passagierabfertigung eingesetzt werden. Der Dienstleister meldete am frühen Morgen, die Arbeiten zur Wiederherstellung der Systeme stünden kurz vor dem Abschluss. Wer hinter der Attacke steht, ist noch unbekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.