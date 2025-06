Wetter

Am Dienstag im Norden Regen, im Süden heiter

Das Wetter: In der Nacht Wetterberuhigung, in der Mitte und im Süden teils klar. Ganz im Norden einzelne Schauer. Temperaturen 18 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordhälfte etwas Regen. In der Südhälfte heiter. 18 bis 31 Grad.